Захарова перечислила факты вранья правительства Мэй

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о трех фактах обмана со стороны правительства премьер-министра Великобритании Тереза Мэй.

"Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче. Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна", — написала она на своей странице в Facebook.

Как отметила Захарова, второе вранье Мэй относительно якобы наличия у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением России, опровергла российская сторона. Москва, напомнила дипломат, привела факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных "национальных интересов". Также Россия перечислила несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону.

"Третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что "Новичок" якобы производился только в России, сегодня опроверг президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной: "Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество, которое военная разведка страны классифицировала как "Новичок", сообщил президент республики Милош Земан со ссылкой на доклад спецслужб", — добавила Захарова.

Ранее в четверг президент Чехии Милош Земан признал, что чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А-230, которое военная разведка страны классифицировала как "Новичок". Захарова ранее упомянула Чехию в числе стран, где могли синтезировать химикат, обладающий свойствами вещества, которое якобы использовали при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в настоящее время она содержится британской стороной в неизвестном месте. Сергей Скрипаль поправляется, он по-прежнему в больнице, но, по словам медиков, не в критическом состоянии.