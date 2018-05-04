Посольство РФ продолжает убеждать Лондон раскрыть детали "дела Скрипалей"

ЛОНДОН, 4 мая – РИА Новости, Мария Табак. Посольство России продолжает настаивать на том, что британские власти должны предоставить российской стороне полную информацию о ходе расследования дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь посольства.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

"Все бы предпочли иметь дело с официальными комментариями, а не с утечками, которые, как заметил советник по нацбезопасности сэр Марк Седвилл, по большей части "полностью неточны или спекулятивны". Мы уже видели много утечек по "делу Скрипалей", которые потом оказались ложными", — отметил пресс-секретарь посольства.

"Это касается и различных версий того, как именно Скрипали соприкоснулись с ядовитым веществом (позднее они были официально заменены на версию о дверной ручке), планов уничтожить дом Скрипаля и два ресторана (опровергнуто Би-би-си со ссылкой на министерство по делам окружающей среды) или того, что были идентифицированы подозреваемые (это опроверг Марк Седвилл во время выступления в комитете по обороне парламента 30 апреля)", — напомнил пресс-секретарь.

Новые утечки по "делу Скрипаля", по его мнению, лишь усиливают непоследовательность и абсурдность заявлений британских властей и ряда СМИ.

"Поэтому мы продолжаем настаивать на том, чтобы полная информация о ходе расследования была официально предоставлена России или опубликована британским правительством. Это отвечает интересам всех, в том числе, СМИ, общественности и не в последнюю очередь международных партнеров Великобритании, предпринявших недружественные шаги против России на основе непроверяемых заключений, которые два месяца спустя все еще не подтверждены фактами", — отметил представитель посольства.