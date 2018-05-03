Спецпрокурор Мюллер допросит 70 свидетелей обвинения по делу Манафорта

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер выписал 70 повесток свидетелям обвинения по делу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, говорится в документе суда.

Мюллер намерен допросить свидетелей на заседании суда 10 июля.

Ранее Мюллер обвинил Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины. Также Манафорт и Гейтс обвиняются в том, что не зарегистрировались для этой деятельности в качестве иностранных агентов.