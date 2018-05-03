СМИ сообщили о стрельбе в торговом центре в американском Нэшвилле

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре в американском Нэшвилле, сообщают СМИ со ссылкой на полицию.

По данным телеканала WSMV, ранены четыре человека. Телеканал также отмечает, что один подозреваемый задержан, идут поиски второго стрелка.

В свою очередь пожарный департамент города сообщает, что один человек был доставлен в госпиталь в критическом состоянии. "Наш персонал находится на месте в торговом центре Opry Mills. Одного пациента доставили в госпиталь Вендербилт в критическом состоянии", — говорится в заявлении департамента, опубликованном в Twitter.

Детали инцидента пока неизвестны.

#Nashville´s Fire Department: Our personnel is on scene at Opry Mills Mall. One patient transported to Vanderbilt in Critical Condition. Reported second patient was false. pic.twitter.com/TRC4Fq9lMd — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 3 мая 2018 г.

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