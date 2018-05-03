Земан признал, что в Чехии производили "Новичок"

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. 25 апреля 2018

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. 25 апреля 2018

ПРАГА, 3 мая — РИА Новости. Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А230, которое военная разведка страны классифицировала как "Новичок", сообщил президент республики Милош Земан со ссылкой на доклад спецслужб.

"Поскольку информация СБИ (Службы безопасности и информации, гражданской контрразведки. — Прим. ред.) не носит грифа секретности, я могу ее пересказать. В ноябре 2017 года в НИИ Минобороны в Брно протестировали нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230", — сказал Земан, выступление которого транслировал телеканал Barrandov.

Президент также обратил внимание на проблему классификации токсина. По его словам, в документах военной разведки говорилось, что вещество А230 полностью аналогично агенту "Новичок", в то же время в докладе СБИ это утверждение опровергалось.

"Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован "Новичок", а потом уничтожен. Знаем где и знаем когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было", — заключил Земан.

В конце марта пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек сообщил, что гражданская контрразведка страны начала расследование по поводу возможной разработки или складирования на территории республики токсинов типа "Новичок". К мероприятиям также привлекли военную разведку и лично министра обороны Карлу Шлехтову.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова упомянула Чехию в числе стран, где могли синтезировать химикат, обладающий свойствами вещества, которое якобы использовали при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль.

В то же время директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявлял, что Москва не имеет никаких претензий к Праге по "делу Скрипаля".

Инцидент в Солсбери

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери.

В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", а к инциденту причастна Москва.

Россия это категорически отрицает и называет обвинения бездоказательной провокацией. МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

Экспертизу вещества, которым отравили Скрипалей, провели специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия ознакомилась с докладом. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в нем ОЗХО привела состав химического вещества, конкретного наименования отравляющего агента там нет.