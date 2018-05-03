Россиянин Микерин ожидает депортации в иммиграционной тюрьме в США

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Освобожденный из тюрьмы в США после отбывания наказания по делу об "откатах" на урановых сделках российский бизнесмен Вадим Микерин ожидает депортации в американской иммиграционной тюрьме, говорится в базе данных иммиграционно-таможенной полиции США (ICE).

Ранее сообщалось, что Микерин был освобожден 24 апреля после отбывания тюремного срока за "откаты" по урановым сделкам между США и РФ. Как следует из базы данных ICE, после этого Микерина перевели в центр временного содержания для последующей депортации. Микерин находится в центре временного содержания Фармвилл в штате Виргиния, говорится в базе данных.

Микерин был осужден в США в декабре 2015 года на четыре года тюрьмы по обвинению во взятках при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США по программе "мегатонны в мегаватты" (ВОУ-НОУ) и использовался как сырье для американских АЭС. Бывший глава аффилированной с Росатомом структуры Микерин в августе 2015 года признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.