Госдеп не сообщил, будет ли Трамп обсуждать с Ким Чен Ыном права человека

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. В госдепартаменте США не сообщают о том, будет ли вопрос соблюдения прав человека обсуждаться на предстоящей встрече президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Она также напомнила, что еще один приоритет действующей администрации США заключается в освобождении американцев, которые находятся в заключении в других стран.
Ранее власти США призывали КНДР освободить нескольких американцев, которые находятся там в заключении.
Трамп намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в мае или начале июня. Телеканал CBS со ссылкой на источники в американской администрации сообщал, что встреча может состояться в Монголии или Сингапуре.