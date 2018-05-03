В Сети появилось видео крушения военного С-130 Hercules в Джорджии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Момент падения военно-транспортного самолета С-130 Hercules в американском штате Джорджия попал на видео. Записи с камер наружного наблюдения выложены на YouTube.

На кадрах видно, как самолет снижается, входит в пике, падает и взрывается. На месте крушения образуется огромный столб черного дыма.

С-130, принадлежавший 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико, упал на автомагистраль вскоре после вылета из аэропорта города Саванна. Самолет следовал на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в Аризоне, на борту находились девять человек. Все они погибли.

С-130 Hercules — основной тактический транспортный самолет ВВС США. Его грузоподъемность — около двадцати тонн, в зависимости от модификации на него может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. Машина предназначена для тактических перевозок, а также десантирования войск и боевой техники и вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.