США сохранят мировое лидерство по оказанию гумпомощи, заявил Белый дом

Доставка гуманитарного груза от агентства по международному развитию USAID пострадавшим от тайфуна на Филиппинах. Архивное фото

Доставка гуманитарного груза от агентства по международному развитию USAID пострадавшим от тайфуна на Филиппинах. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. США намерены сохранить свои позиции как мирового лидера в области оказания гуманитарной помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Соединенные Штаты являются мировым лидером в области гуманитарной помощи, и мы будем и впредь играть ведущую роль", — говорится в заявлении Сандерс, в котором выражается поддержка кандидатуры Кена Айзекса на пост главы Международной организации по миграции (МОМ) на предстоящих в июне выборах.

В сообщении отмечается, что Айзекс "понимает политику Вашингтона" в сфере миграции и выражает уверенность, что в случае его избрания организация будет "использовать донорское финансирование самым мудрым и эффективным образом".

"Если его изберут руководителем МОМ, он будет относиться к людям справедливо и одинаково, с достоинством и уважением, которых они заслуживают", — считает Сандерс.

Помимо Айзекса на пост главы МОМ претендуют кандидаты от Португалии и Коста-Рики.

Айзекс ранее подвергался критике за свои высказывания о мигрантах. Так, по данным СМИ, еще в 2016 году он сделал запись в Twitter, в которой предложил Австрии и Швейцарии рассмотреть возможность строительства стены в Альпах, чтобы "контролировать свои границы от беженцев." В этом его предложение созвучно попыткам президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами.

Проблема миллионов беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока является одной из наиболее острой для европейских стран в последние годы.

США являются главным донором МОМ и вносят в бюджет этой организации порядка 300 миллионов долларов — около трети всех средств.

Ранее США заявили о пересмотре своего участия в целом ряде международных гуманитарных программ. В 2017 году страна заявила о выходе из ЮНЕСКО – организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.