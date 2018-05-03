Белый дом осудил нападение на церковь в ЦАР и мечеть в Нигерии

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Белый дом осуждает нападение на церковь в ЦАР и мечеть в Нигерии, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
"США категорически осуждают наглые террористические нападения, совершенные во вторник против мечети в Муби в Нигерии. Эти нападения, целью которых сознательно были избраны люди в месте молитвы, напоминают о моральном разложении тех, кто совершает массовые убийства против невинных людей", — добавила Сандерс.
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари на этой неделе заявил, что США работают с Нигерией над проблемой насилия на почве религиозной розни.