СМИ: американские следователи прослушивали телефон адвоката Трампа

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Следователи в США прослушивали несколько телефонных линий Майкла Коэна, адвоката президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на два знакомых с инцидентом источника.

Сообщается, что прослушка продолжалась "в течение недель", перед тем как в начале апреля ФБР провело обыск офиса и гостиничного номера Коэна.

Источник телеканала сообщает, что следователи перехватили как минимум один звонок, сделанный адвокатом по телефонной линии, которая, как считается, используется адвокатом для разговоров с Трампом.

Несколько источников также сообщили телеканалу, что после обысков команда юристов Трампа посоветовала американскому президенту не звонить Коэну из опасений, что разговор может записываться.

Представители федерального прокурора и офиса ФБР в Нью-Йорке отказались прокомментировать информацию телеканалу.

В апреле ФБР провело обыски в офисе и дома у личного юриста Трампа Майкла Коэна, оказавшегося под подозрением бюро. В ходе обысков были конфискованы документы, которые, по данным СМИ, могли содержать записи телефонных разговоров юриста с Трампом, а также документ о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Представители Коэна попросили суд закрыть для министерства юстиции доступ к изъятым ФБР материалам.