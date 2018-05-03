Самолет С-130, потерпевший крушение в США, направлялся на утилизацию

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Самолет С-130, в результате крушения которого в штате Джорджия погибли девять человек, совершал свой последний полет перед тем, как его должны были снять с эксплуатации, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в ВВС США.

По словам представителя ВВС, самолет направлялся на так называемую "свалку авиационной техники", которая находится на военно-воздушной базе Дэвис-Монтан в штате Аризона.

Сообщается, что эта "свалка" представляет собой хранилище для 4,4 тысячи старых самолетов, которые хранятся для использования их запасных частей для других самолетов, либо для их эксплуатации в будущем.

Ранее телеканал WSAV-TV со ссылкой на местные власти сообщал, что на борту военно-транспортного самолета С-130, потерпевшего крушение в американском штате Джорджия, находились девять человек, по предварительной информации, выживших нет.

Самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. Представитель полиции назвала настоящим чудом отсутствие автомобилей на дороге. Ранее сообщалось, что он выполнял перелет на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в штате Аризона. Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико.

Самолет С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом не только ВВС США, но и многих других стран. Его грузоподъемность — около 20 тонн, в зависимости от модификации может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. Самолет предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники, вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.