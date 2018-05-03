В Бельгии оператора АЭС, где произошла утечка, заподозрили в непрозрачности

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Депутаты бельгийского парламента потребовали в четверг объяснений от правительства в связи с остановкой из-за утечки в системе охлаждения реактора на АЭС "Дул", заподозрив компанию-оператора в недостаточной прозрачности в связи с инцидентом.
Депутат Петер Ванвельтховен выразил в четверг обеспокоенность не только самим фактом утечки, но также "отсутствием транспарентности" со стороны компании, сообщили в пресс-службе парламента.
Другой депутат, Леен Диерик, отметил, что подобная утечка происходит впервые в Бельгии, и задал министру вопрос, были ли своевременно уведомлены об инциденте власти Нидерландов.
Глава МВД Ян Ямбон подтвердил, что утечку выявили 23 апреля, при этом на всех этапах работ, связанных с произошедшим, ни персонал, ни население не подвергались никакому риску. Он выразил сожаление, что точные сведения обнародовали только 2 мая. По его словам, Голландия была уведомлена своевременно — 23 апреля.
АЭС "Дул" является одной из старейших в Европе: она была запущена в 1974 году. В 2012 году в результате ультразвуковой проверки реакторов были выявлены тысячи трещин на корпусе одного из энергоблоков, тем не менее после проведенной экспертизы он был перезапущен.
В связи с аварией на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году власти Бельгии приняли решение закрыть все атомные станции страны до 2025 года.