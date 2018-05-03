МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лидер украинской националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook анонсировал акцию "Бессмертная дивизия" в качестве противодействия "Бессмертному полку".

Радикал призвал националистов выйти 8 и 9 мая с портретами "дедов и прадедов" из дивизии СС "Галичина".

Глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в акции "Бессмертный полк" в Киеве примут участие до трех тысяч человек.

"Каких-то заявок от организаций, выступающих против проведения такой акции, у нас пока нет, но еще неделя, и заявки могут появиться за день-два", — цитирует его телеканал "112 Украина".

Дмитрий Корчинский известен своими русофобскими взглядами. Он, в частности, призывал киевские власти ухудшать ситуацию в Крыму, а российских артистов называл "животными".

Дивизию СС "Галичина", в которой на стороне нацистской Германии воевали украинские добровольцы, создали в 1943 году с разрешения оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила ее возле города Броды.

На Украине к дивизии относятся неоднозначно: некоторые политические силы утверждают, что "Галичина" боролась за независимость страны, другие указывают на то, что она выступала на стороне оккупантов, а ее личный состав замешан во многих военных преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной на территории УССР и Польши.

Так, бойцы "Галичины" участвовали в уничтожении польского поселка Гута Пеняцка (погибло более 500 человек, в основном — старики, женщины и дети), села Подкамень (более 250 жертв), деревень Игровица, Лозовая, Черницы, Ясеница Полська и многих других.

В 2016 году польский сейм признал действия солдат и командования дивизии геноцидом.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.