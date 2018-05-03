В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле поселка на севере республики

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Донецкий на севере самопровозглашенной Луганской народной республики, поврежден жилой дом, заявил РИА Новости представитель МЧС ЛНР.
Ранее в четверг Народная милиция ЛНР заявила о резком обострении ситуации у линии соприкосновения.
"В результате обстрела поселка Донецкий повреждено шиферное покрытие и остекление жилого дома по улице Чапаева. Стены дома повреждены осколками", — сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, на месте происшествия находилась хозяйка дома, которая при обстреле не пострадала.