Замглавы МИД обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в четверг с послом Египта Ихабом Насром ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает МИД РФ.

Согласно опубликованному на сайте внешнеполитического ведомства сообщению, встреча состоялась по инициативе египетского дипломата. Стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе.

"Особое внимание было уделено вопросам поддержания эффективного российско-египетского взаимодействия в интересах урегулирования кризисных ситуаций в регионе, в том числе в Сирии и Ливии", — говорится в сообщении МИД.