В Пакистане смертник атаковал автобус с госслужащими

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате атаки террориста-смертника в городе Атток пакистанской провинции Пенджаб, сообщает в четверг газета Express Tribune.

По предварительным данным, боевик на мотоцикле открыл стрельбу по автобусу, в котором находились сотрудники Комиссии по ядерной энергии Пакистана, после чего активировал закрепленное на его теле взрывное устройство. Пострадавшие в результате взрыва к настоящему времени доставлены в больницы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии, отмечает газета.

Мотивы нападавшего, а также его возможная принадлежность к какой-либо экстремистской группировке пока остаются неизвестны. Ни одно из действующих на территории Пакистана террористических формирований не взяло на себя ответственность за случившееся.

Службы безопасности оцепили место происшествия. Ведется расследование.