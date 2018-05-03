В Пакистане смертник атаковал автобус с госслужащими

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате атаки террориста-смертника в городе Атток пакистанской провинции Пенджаб, сообщает в четверг газета Express Tribune.
Мотивы нападавшего, а также его возможная принадлежность к какой-либо экстремистской группировке пока остаются неизвестны. Ни одно из действующих на территории Пакистана террористических формирований не взяло на себя ответственность за случившееся.
Службы безопасности оцепили место происшествия. Ведется расследование.