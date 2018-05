В США освободили осужденного за "откаты" на урановых сделках россиянина

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Российский бизнесмен Вадим Микерин, осужденный в США по делу об "откатах" на урановых сделках, освобожден из тюрьмы в США, сообщил РИА Новости представитель Федерального бюро тюрем США (BOP).

"Мы можем подтвердить, что Вадим Микерин освобожден из-под стражи BOP 24 апреля 2018 года", — сказал представитель тюремного ведомства.

Иммиграционно-таможенная полиция США (ICE) не ответила на запрос РИА Новости, был ли Микерин депортирован в Россию после отбытия наказания. В базе данных лиц, находящихся в заключении в ведении ICE, имя Микерина не значится.

Микерин был осужден в США в декабре 2015 года на четыре года тюрьмы по обвинению во взятках при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США по программе "мегатонны в мегаватты" (ВОУ-НОУ) и использовался как сырье для американских АЭС. Бывший глава аффилированной с Росатомом структуры Микерин в августе признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.

Микерин возглавлял корпорацию TENAM — американскую "дочку" компании "Техснабэкспорт" (торговая марка TENEX), аффилированной с "Росатомом". Микерина обвиняли в том, что он получил 1,7 миллиона долларов в виде "откатов" на предоставление контрактов на вывоз и переработку российского оружейного урана на сумму 33 миллиона долларов.

Микерин был арестован в октябре 2018 года. С учетом того, что проведенный в предварительном заключении срок был ему засчитан в счет тюремного срока, он вышел на свободу на несколько месяцев раньше завершения 4-летнего срока.

Микерин как экс-менеджер подразделения "Росатома" стал вновь упоминаться в прессе США в 2017 году в связи с решением республиканцев начать расследование против окружения Хиллари Клинтон по урановым сделкам с Россией.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что семья руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной "Росатому" компанией Uranium One. В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году были совершены коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать.

Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.

Кроме того, в 2008–2010 годах Uranium One пожертвовала Клинтонам в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного "российского инвестбанка" 500 тысяч долларов за выступление в Москве. По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One "Росатомом". Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.

В связи с этим ряд республиканцев обвиняли Клинтон в связях с Россией. В частности, сенатор Чак Грассли потребовал выяснить, каким образом Микерин получил рабочую визу в США, находясь под наблюдением ФБР. В материалах дела говорится, что агенты ФБР пытались завербовать Микерина с целью получения информации о высокопоставленных российских чиновниках. Микерин был арестован после того, как отказался от сотрудничества с ФБР.

Сама Клинтон обвиняла в связях с Москвой своего оппонента на выборах Дональда Трампа. После выборов в конгрессе и министерстве юстиции США началось расследование "вмешательства России в выборы", а также "связей Трампа с Россией", причем наличие связей категорически опровергли как в Кремле, так и в администрации Трампа.