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В Армении приостановлены протесты в ожидании избрания премьера

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Главное за 3 мая 2018 года (8)
19:5603.05.2018
(обновлено: 19:57 03.05.2018)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкВнеочередное заседание по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018Внеочередное заседание по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Ситуация в Армении в четверг впервые за последние три недели была спокойной: обошлось без массовых акций протеста, шествий, митингов, блокирования дорог.

Установившаяся в стране относительная стабильность связана с предварительными договоренностями, которые практически гарантируют избрание премьер-министром Армении лидера оппозиции Никола Пашиняна. Накануне глава парламентской фракции правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян заявил, что 8 мая, во время второго тура выборов премьера, партия не будет выдвигать своего кандидата на этот пост, а поддержит кандидатуру, которую выдвинет треть депутатов.

Участники митинга сторонников лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Таким кандидатом стал Пашинян. В четверг он занялся организационными вопросами своего выдвижения, попросив сторонников сделать перерыв в массовых акциях до 8 мая.

Позиция президента

Президент Армении Армен Саркисян распространил заявление, приветствовав "ответственную позицию возглавляемого Пашиняном общенародного движения, Республиканской партии Армении, парламентских фракций "Царукян", "Елк" (Исход), "Дашнакцутюн".

"Наш народ в очередной раз показал, что в судьбоносный момент способен сплотиться и принять решение во благо нации… Уверен, что 8 мая будут закреплены достижения общенародного движения во имя реформ", — отметил президент.

Кандидат в премьер-министры Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Пашиняна повторно выдвинули на пост премьера

По его словам, все это поднимет авторитет и престиж страны в мире. "Убежден и вижу, что мы уже начали строить новую Армению", — отмечается в заявлении.

Выдвижение Пашиняна

В четверг было официально оформлено выдвижение Пашиняна на пост главы кабмина. В пресс-службе парламента сообщили, что руководитель оппозиционной фракции "Елк" (Исход) Пашинян повторно выдвинут на пост премьер-министра.

"Его кандидатура предложена более чем третью состава парламента", — говорится в сообщении. Выдвижение Пашиняна поддержали депутаты от возглавляемой им фракции, а также "Блока Царукян" и "Дашнакцутюн". В целом подписались свыше 40 парламентариев, сообщили РИА Новости представители Пашиняна. Для выдвижения нужна поддержка трети — или 35 депутатов.

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Пашинян сообщил, что обсудил ситуацию в Армении с послами России и США

Ранее Пашинян сообщил, что в четверг провел встречу с руководителем парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении, который, по его словам, подтвердил, что фракция поддержит "кандидата от народа" на выборах премьера 8 мая.

Второго мая сторонники Пашиняна, которого днем ранее парламент не избрал премьером, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

Консультация с послами и предстоящие планы

Лидер армянской оппозиции в четверг "работал" не только в парламенте. Во второй половине дня он провел консультации с послами России, США и ЕС, обсудив с ними внутриполитический кризис в республике.

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Россия надеется на продолжение сотрудничества с Арменией

"Сегодня провел встречи с послами РФ, США и Грузии в Армении Иваном Волынкиным, Ричардом Миллзом, Гиоргием Саганелидзе, главой делегации ЕС Петром Свитальским. Проинформировал послов о договоренностях по преодолению внутриполитического кризиса в стране. Были обсуждены вопросы повестки наших отношений. Встречи с аккредитованными в Армении послами продолжатся", — написал Пашинян в Facebook.

До этого он заявил журналистам, что изучает возможности достижения своей очередной цели после занятия кресла премьера – проведения внеочередных парламентских выборов.

Действующий парламент может быть распущен, если не изберет во второй раз премьера или не примет программу нового правительства.

Пашинян заявил, что внимательно изучил конституцию, подчеркнув, что внеочередные выборы можно провести в любые сроки, приемлемые с точки зрения Основного закона.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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