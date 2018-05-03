Пентагон обвинил Китай в применении лазеров против пилотов в Джибути

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американские летчики подверглись воздействию лазеров в Джибути, и за этим стоят китайские военные.

"Это очень серьезные инциденты. В результате было нанесено две незначительные травмы. Эта деятельность представляет реальную угрозу нашим летчикам. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно", — сказала она.

По словам Уайт, США уверены, что это были граждане Китая, и потребовали, чтобы Пекин "расследовал эти инциденты".

Информация о том, что американские летчики в Джибути пострадали от воздействия лазеров, якобы направленных с китайской базы, ранее появилась в СМИ.

В восточноафриканской республике Джибути расквартировано от четырех до пяти тысяч американских военных, в задачу которых входит военная поддержка правящего режима и борьба с африканскими ячейками "Аль-Каиды"*.

Помимо американской в Джибути расположены военные базы еще четырех государств, одним из которых является Китай. По словам президента африканской республики Исмаила Омара Гелле, она создавалась для того, чтобы защитить китайские инвестиции в экономику Джибути. Сам Пекин называет эту базу, открытую 1 августа прошлого года на Африканском Роге, логистическим центром.

Представитель Министерства обороны республики У Цянь заявлял, что объект будет в основном использоваться для патрульных миссий, гуманитарных операций, отдыха и снабжения персонала, который проводит операции в Аденском заливе и вблизи Сомали.