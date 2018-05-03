Пентагон раскрыл численность военной группировки в Сирии и Ираке

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Около пяти тысяч военнослужащих США расквартированы в Сирии и Ираке, заявила журналистам пресс-секретарь американского военного ведомства Дана Уайт.

"Наша численность в Сирии и Ираке составляет около пяти тысяч. Это число приблизительно", — сказала Уайт. Она отказалась сообщить, каково число военнослужащих в каждой из этих стран.

США проводят в Ираке и Сирии операции против ИГ*, причем власти Сирии не давали на это разрешение.

*Террористическая организация, запрещенная в России.