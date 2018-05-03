Силовики продолжают обстрелы ДФС, несмотря на гарантии, заявил Лукашевич

ВЕНА, 3 мая – РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрелы Донецкой фильтровальной станции (ДФС), несмотря на гарантии безопасности, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Несмотря на гарантии безопасности продолжились обстрелы Донецкой фильтровальной станции. 28 апреля наблюдатели СММ зафиксировали пять взрывов ракет РСЗО в районе Ясиноватой, из-за которых патрулирование СММ и запланированная ротация рабочих ДФС были на сутки приостановлены. Эта грубая провокация со стороны ВСУ поставила под угрозу жизнь наблюдателей, рабочих, а также бесперебойную работу станции, обеспечивающей водой более полмиллиона человек по обе стороны линии соприкосновения. Это наиболее яркий пример препятствий работе СММ, на фоне которого другие эпизоды меркнут", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
"Это реальная помощь населению Донбасса, которую оказывает СММ. Она видна и понятна для местных жителей", — отметил постпред.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта в Донбассе она неоднократно подвергалась обстрелам.