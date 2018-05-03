Стали известны подробности пожара на военном складе в Балаклее

Пожарные расчеты автомашин рядом с военными складами боеприпасов в Харьковской области

Пожарные расчеты автомашин рядом с военными складами боеприпасов в Харьковской области

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Площадь пожара на территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области составляет около 35 гектаров, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что в четверг на бывшей технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, в результате возгорания сухой травы начался пожар.

"В 13.40 (совпадает с мск) в поселке Балаклея Харьковской области, на технической территории воинской части "65 Арсенал" министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

По данным пресс-службы, глава ведомства Николай Чечеткин проинформировал президента Украины Петра Порошенко о мероприятиях по ликвидации пожара на территории бывшего склада. Как отметили в Госслужбе по ЧС, по поручению Порошенко к тушению пожара привлекли авиацию.