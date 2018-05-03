Кондитер поневоле: Тимошенко посоветовала Порошенко сменить профессию

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины и лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президенту Петру Порошенко пора сменить профессию.

На своей странице в Facebook она опубликовала видеопоздравление с Днем кондитера.

"Учитывая, что сегодня День кондитера, я хочу также поздравить одного очень известного политика с этим славным праздником и напомнить ему, что пора возвращаться в профессию", — заметила экс-премьер.

Тимошенко не назвала фамилию действующего президента Украины, однако понятна ее отсылка к кондитерской корпорации Roshen, которой владеет Порошенко.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Корпорация выпускает 450 тысяч тонн продукции в год, а в ее состав входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.

Выдвигая свою кандидатуру на пост президента, Порошенко пообещал продать свой главный актив. Этого, однако, не произошло: продажей занимается трастовый фонд Rothschild, который якобы не может найти покупателя из-за конфликта в Донбассе.