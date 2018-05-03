Медведев поздравил коллег из стран СНГ с приближающейся годовщиной Победы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил глав правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Абхазии и Южной Осетии с приближающейся 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба российского кабмина.

"В посланиях говорится об объединяющей граждан наших стран памяти о Великой Победе. Подчеркивается, что отвага и героизм солдат Великой Отечественной, самоотверженность тружеников тыла навсегда останутся в сердцах нынешнего и будущих поколений", — говорится в сообщении.

Медведев выразил уверенность, что прочные традиции дружбы, заложенные в тяжелые годы военных испытаний, будут и дальше служить надежным фундаментом межгосударственных отношений.

Кроме того, в послании премьер попросил своих коллег передать фронтовикам и труженикам тыла пожелания счастья, благополучия и долголетия, искренние слова уважения и признательности за их беспримерный подвиг.