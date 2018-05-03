Украина пожаловалась на досмотр судов в Керченском проливе

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Представители России в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра суда, следующие на Украину, утверждают в погранслужбе страны.

"Пограничники Донецкого пограничного отряда зафиксировали уже несколько случаев остановки Россией невоенных судов для их осмотра", — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что 30 апреля российский пограничный сторожевой корабль якобы остановил в Керченском проливе теплоход, который следовал по маршруту Греция — Украина, судно осмотрели. В Госпогранслужбе Украины отметили, что в этот же день российские пограничники остановили для проверки теплоход, следовавший по маршруту Израиль — Украина, а на следующий день — судно, которое направлялось на Украину из Италии.

Ответные меры

Ранее в Госдуме предложили полностью заблокировать проход украинских судов через Керченский пролив. Эта мера стала бы адекватным ответом на арест российского судна "Норд" в Азовском море, считают в нижней палате.

"Такие вещи нельзя оставлять без ответа. Нужно рассмотреть политический вопрос о безопасности судоходства в Азовском и Черном морях. Необходимо рассмотреть возможность полного блокирования украинских судов в Азовском море через Керченский пролив", — заявил РИА Новости депутат Андрей Козенко.

Депутат высказал мнение, что ответные действия со стороны стран Запада в виде блокирования российских судов и запрета перевалки российских грузов в зарубежных портах вряд ли будут осуществлены.

"Те порты, в основной своей массе частные, понесут большие убытки, если перестанут переваливать грузы из РФ. Здесь, конечно, нужно прогнозировать, но думаю, что эта мера, возможно, временная, была бы абсолютно правильной", — подчеркнул Козенко.

Украинская экономика "взвоет"

Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik прокомментировал возможную блокировку Керченского пролива российской стороной.

"Думаю, что в ближайшее время украинская экономика "взвоет". Через порт Мариуполя экспортируется продукция металлургических предприятий этого города. Россия напомнила, что она в состоянии все это заблокировать, и я думаю, украинский бизнес понимает, что все это не "шутки", — сказал он.

В то же время эксперт подчеркнул, что на данный момент действия Москвы полностью соответствуют нормам международного права, поэтому Киеву не стоит надеяться, что его жалобы кто-то услышит.

"Теперь в отношении них (украинских судов. — Прим. ред.) производится досмотр. Это проверка груза и идентификация судового списка – то есть каждого человека, находящегося на борту. Все это – в рамках не только действующего законодательства России, но и международного морского права. Все эти корабли проходят не просто через территориальные воды Российской Федерации, но и под стратегическим объектом – под крымским мостом. Поэтому проверка должна быть.

Арест "Норда"

В конце марта украинские пограничники задержали судно "Норд", следовавшее под флагом России.

На борту находились десять членов экипажа, все они россияне. Их обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Девятерых членов экипажа приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.

Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена.

Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.