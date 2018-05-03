На Украине зафиксировали 40 взрывов при пожаре на бывшем складе боеприпасов

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Министерство обороны Украины зафиксировало около 40 взрывов снарядов на бывших складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области, интенсивность взрывов снизилась, заявил в четверг представитель пресс-службы оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.
"Было насчитано 40 разрывов боеприпасов, но интенсивность разрывов значительно уменьшилась, в разы", — заявил Гуцуляк в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, в локализации пожара задействованы два танка, инженерная машина, восемь пожарных машин, разведывательный вертолет и самолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, в ближайшее время ожидается прибытие еще двух пожарных танков.
На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".