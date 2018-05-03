Опрос: почти половина молодых европейцев считает необходимыми реформы в ЕС

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Почти 50% молодых участников соцопроса из семи стран ЕС считают, что политическая система в их странах должна быть реформирована, показали результаты опроса фонда TUI, опубликованные на официальном сайте в четверг.
Среди респондентов 45% высказали мнение о том, что политическая система в их странах должна быть реформирована, 28% заявили, что их странам необходимы радикальные перемены, 17% опрошенных считают, что политические системы в их странах функционируют удовлетворительно.
Респонденты из Германии были чаще удовлетворены политической системой, в то время как большинство опрошенных из Греции (52%), Италии (43%), и Испании (35%) считают, что их странам необходимы радикальные перемены.
Опрос показал, что сторонники коренных перемен чаще высказывались против демократического строя.
Приоритетной задачей для ЕС 44% опрошенных считают борьбу с терроризмом, 34% заявили, что отметили необходимость защиты окружающей среды, 33% — регулирование миграции. Экономический рост (39%) и сокращение социального неравенства (35%) были названы респондентами основными задачами для национальных государств.
Опрос был проведен среди молодых европейцев от 16 до 26 лет в Германии, Франции, Греции, Италии, Польши, Испании и Великобритании. С 14 февраля по 4 марта было опрошено 6080 человек.