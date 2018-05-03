В Харьковской области после пожара на складе боеприпасов начались взрывы

Пожар на бывшем складе боеприпасов на Украине (11)

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На складе боеприпасов в Балаклее начались взрывы. Об этом сообщил местный портал 057.ua со ссылкой на министерство обороны Украины.

По предварительным данным, снаряды начали взрываться от высоких температур.

Также сообщалось о начале эвакуации местных жителей, живущих рядом со складом.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о плановом подрыве снарядов на складе в Балаклее Харьковской области и последующем возгорании. В Генштабе ВСУ заявили, что пожар начался из-за возгорания сухой травы.

Позднее источник в Минобороны рассказал телеканалу "112 Украина", что инцидент спровоцировал пожарный танк, наехавший на взрывное устройство.

По данным управления Нацполиции в Харьковской области, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в 2017 году при пожаре на складе в Балаклее погиб один человек, еще пять человек пострадали.