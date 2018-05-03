Суд в Чехии отклонил кассационную жалобу Никулина на выдачу в США

ПРАГА, 3 мая – РИА Новости. Верховный административный суд (ВАС) Чехии отклонил кассационную жалобу обвиняемого в РФ и США в хакерских атаках россиянина Евгения Никулина на постановление Верховного суда в Праге о его выдаче в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Решением главы чешского минюста Роберта Пеликана россиянин в конце марта был выдан США.
"Предметом решения о выделении международной охраны не может быть предоставление охраны против третьего государства. Обратившийся с жалобой гражданин РФ (Никулин) не мог добиваться охраны против выдачи в США, поскольку подобная просьба полностью противоречит самому принципу института международной охраны", — разъяснила пресс-служба постановление суда.
В свою очередь президент Милош Земан, который дважды лоббировал у Пеликана выдачу Никулина в Россию, заявил на минувшей неделе, что глава минюста, принимая противоположное решение, нарушил чешские законы.
Чешский адвокат Никулина, Мартин Садилек не смог в четверг прокомментировать для РИА Новости новость об отклонении кассационной жалобы его подзащитного, поскольку находится в данный момент за границей и не извещен пока о решении ВАС.