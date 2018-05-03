Глава Минздрава Украины назвала остеохондроз "коммерческим мифом"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице на Facebook назвала остеохондроз "крупным коммерческим мифом современности".

По ее словам, остеохондроз присутствует в международной классификации болезней, однако некоторые украинские врачи необоснованно ставят этот диагноз при жалобах пациента на боли в спине.

"В результате для лечения назначаются дополнительное обследование (рентген, МРТ), обезболивающие препараты и другие дорогостоящие методы, что в целом довольно сильно бьет по карману пациентов", — написала Супрун.

При болях в спине исполняющая обязанности главы Минздрава рекомендовала украинцам прежде всего оставаться подвижными, выполнять специальные упражнения и принимать обезболивающие препараты, проконсультировавшись с врачом.

"Если боль не проходит в течение месяца, мешает выполнять ежедневную деятельность и со временем усиливается — врач назначит дополнительное лечение", — подчеркнула Супрун.

Ранее Супрун также называла вегето-сосудистую дистонию "советским мифом", а флюорографию — "советским пережитком", предлагая заменить ее анкетированием.