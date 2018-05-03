Латвийские власти пообещали евреям не запрещать их обряды

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Власти Латвии заверили евреев, что не будут запрещать их религиозные обряды.
Кроме того, главы общин разных стран и городов Европы обсуждали запрет на шхиту — ритуальный забой животных, действующий в ряде европейских стран, в том числе и Латвии. В следующем году запрет на этот ритуал вступает в силу в Бельгии.
"Наше правительство будет продолжать сотрудничество с Советом раввинов Европы и латвийской еврейской общиной, чтобы гарантировать уважение к вашим религиозным традициям и свободам. Мы настороженно относимся к крайне правым партиям и их радикальной повестке дня. Мы не будем поддерживать запрещение религиозных традиций, которые являются, по сути, теми же европейскими традициями", — заверил на встрече с раввинами министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Кроме того, он заверил раввинов, что парламент продолжит работу по реституции еврейского имущества.
Кроме того, европейские раввины встретились с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. Он отметил, что между латышами и евреями "прочная связь".
"Мы гордимся тем, что первый главный раввин Израиля был латышом, и что среди еврейского народа множество выдающихся людей латышского происхождения", — сказал он.