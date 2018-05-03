В Черниговской области горит лес, к тушению пожара привлекли авиацию

Сотрудники пожарной службы во время учений по ликвидации крупного лесного пожара. Архивное фото

Сотрудники пожарной службы во время учений по ликвидации крупного лесного пожара. Архивное фото

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Деревья горят на площади 10 гектаров на территории Черниговского военного лесхоза, к тушению огня привлечена авиация, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 11.45 (совпадает с мск) на территории Черниговского военного лесхоза, вблизи поселка городского типа Гончаровское Черниговского района, возникло возгорание лесной подстилки на площади около 10 гектаров с переброской огня на молодые хвойные насаждения", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к тушению привлечены восемь единиц техники и 67 человек, а также самолет Ан-32П и вертолет Ми-8.

Позже пресс-служба ведомства сообщила, что площадь пожара увеличилась до 20 гектаров. "По состоянию на 15.10 (совпадает с мск) авиацией Госслужбы по ЧС совершено семь сбросов воды. Тушение продолжается. Ориентировочная площадь пожара составляет до 20 гектаров отдельными ячейками", — говорится в сообщении.