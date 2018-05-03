Глава МВД Германии хочет ужесточить правила высылки мигрантов, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер намерен в конце мая или начале июня предложить комплексный план по ужесточению мер, регулирующих репатриацию мигрантов, которые не получили права на проживание в ФРГ.

"Мы должны ужесточить меры в отношении людей, которые не получили права на проживание в ФРГ, чтобы они возвращались к себе на родину", — заявил Зеехофер в интервью газете Passauer Neue Presse

По его словам, лица, которые подлежат высылке, не должны больше получать денежные средства от государства, вместо этого им должна быть предоставлена только нематериальная социальная помощь.

Кроме того, Зеехофер объявил, что он совместно с министром экономического сотрудничества и развития ФРГ Гердом Мюллером разрабатывает программу помощи беженцам для их возвращения на родину.

"Обеспечение безопасности в государстве возможно только в том случае, если миграционные потоки контролируются и ограничиваются", — добавил министр.

В 2015 году в Германию, по оценкам МВД, въехали около 900 тысяч беженцев и мигрантов, что спровоцировало рост правых настроений в стране. Лидеры германского консервативного альянса ХДС/ХСС, Ангела Меркель и Хорст Зеехофер, объявили на совместном брифинге в начале октября о достижении договоренностей об ограничении притока мигрантов на уровне в 200 тысяч человек в год.

Миграционная политика считается одной из спорных тем на переговорах о формировании нового немецкого правительства по итогам выборов в бундестаг 24 сентября. Ее участники из ХДС/ХСС и Свободной демократической партии (СвДП) выступают за ограничение въезда для новых беженцев, однако их коллеги из партии "Зеленые" настаивают на праве воссоединения семей для лиц, которым уже предоставлено убежище.