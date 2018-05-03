Албания предложила построить базу НАТО

Герб Албании на одной из площадей в Тиране. Архивное фото

Герб Албании на одной из площадей в Тиране. Архивное фото

БЕЛГРАД, 3 мая – РИА Новости. Албания предложила НАТО создать военно-морскую базу в своей части Адриатического моря, сообщила министр обороны республики Олта Джачка.

По словам Джачка, она провела разговор с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, в ходе которого "выразила обеспокоенность активностью России, Китая, Ирана и Турции" в Балканcком регионе.

"Мы обеспокоены многочисленными угрозами, с которыми сталкивается наш регион, и думаем, что весьма важно, чтобы НАТО и США придавали немного больше значения тому, что происходит на Балканах", — цитирует албанское агентство АТА главу минобороны.

"Уверены в том, что пришло время для США установить свое присутствие в Албании… Это присутствие США или НАТО представляло бы весьма четкую демонстрацию того, что союзники не забыли регион", — приводит слова министра агентство.

Джачка уточнила, что предложила Мэттису создать военно-морскую базу в албанской части Адриатики, которой бы руководили Вашингтон и Тирана, и которая была бы "под крылом НАТО". Она добавила, что в последние два года армия Албании поменяла устаревшее китайское вооружение на новое натовское и увеличила бюджет на военные нужды. Страна является членом Североатлантического альянса с апреля 2009 года.