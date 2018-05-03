Чешская фирма поставит на Украину отремонтированные БМП и гаубицы

ПРАГА, 3 мая – РИА Новости. Десятки боевых машин пехоты BVP-1, которые выпускались в социалистической Чехословакии по советской лицензии, и самоходных гаубиц 2S1 "Гвоздика", производимых при социализме в Польше также по советской лицензии, после капитального ремонта будут поставлены на Украину, сообщил в четверг журналистам представитель частной компании по производству промышленного оборудования и вооружений Czechoslovak Group Андрей Чиртек.
"Вся поставляемая на Украину техника прошла генеральный ремонт, после которого ее состояние практически отвечает уровню заново изготовленной. Произведенный ремонт включал в себя полную разборку машин и агрегатов, диагностику составных частей, замену пришедшего в негодность оборудования, послеремонтный монтаж и проверку функционирования всех систем. Ни в коем случае речь не идет об "экспорте металлолома", — сказал Чиртек.
В холдинг Czechoslovak Group входит около 20 фирм. Ранее компания занималась поставками, в частности, для армии Индонезии, она также тесно сотрудничает с чешской армией в поставках и ремонте вооружений.