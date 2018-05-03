Чешская фирма поставит на Украину отремонтированные БМП и гаубицы

ПРАГА, 3 мая – РИА Новости. Десятки боевых машин пехоты BVP-1, которые выпускались в социалистической Чехословакии по советской лицензии, и самоходных гаубиц 2S1 "Гвоздика", производимых при социализме в Польше также по советской лицензии, после капитального ремонта будут поставлены на Украину, сообщил в четверг журналистам представитель частной компании по производству промышленного оборудования и вооружений Czechoslovak Group Андрей Чиртек.

Поставку будет осуществлять входящая в данную компанию фирма Excalibur Army в сотрудничестве с польской фирмой Wtorplast. Точное количество продаваемой на Украину техники и ее стоимость Чиртек сообщить отказался. Экспорт будет идти через Польшу, уже получено одобрение соответствующих чешских лицензионных органов.

"Вся поставляемая на Украину техника прошла генеральный ремонт, после которого ее состояние практически отвечает уровню заново изготовленной. Произведенный ремонт включал в себя полную разборку машин и агрегатов, диагностику составных частей, замену пришедшего в негодность оборудования, послеремонтный монтаж и проверку функционирования всех систем. Ни в коем случае речь не идет об "экспорте металлолома", — сказал Чиртек.

В холдинг Czechoslovak Group входит около 20 фирм. Ранее компания занималась поставками, в частности, для армии Индонезии, она также тесно сотрудничает с чешской армией в поставках и ремонте вооружений.