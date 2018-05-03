Власти не знают о пострадавших при пожаре на военном складе под Харьковом

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Власти Балаклейского района Харьковской области Украины не получали информации о пострадавших при пожаре на складе боеприпасов, сообщили РИА Новости в четверг в отделе гражданской обороны районной администрации.

Ранее в областном управлении Госслужбы по ЧС РИА Новости сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее начался пожар. Эту информацию подтвердил Генштаб ВС Украины, отметив, что он начался из-за возгорания сухой травы.

"Пока нет информации о пострадавших", — заявил представитель районной администрации.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.

Пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".