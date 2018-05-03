Форин-офис прокомментировал заявления Аббаса о Холокосте

ЛОНДОН, 3 мая — РИА Новости, Мария Табак. Заявления палестинского лидера Махмуда Аббаса о Холокосте вызывают глубокое беспокойство, не служат интересам палестинского народа и мирного урегулирования, говорится в переданном в РИА Новости заявлении британского министра по делам Ближнего Востока Алистера Берта.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинского лидера Махмуда Аббаса в антисемитизме и отрицании Холокоста, призвав мировое сообщество осудить его высказывания, произнесенные в ходе одного из недавних выступлений.

"В столь чувствительный момент для региона, когда мы все должны смотреть вперед и работать над преодолением давних проблем между Израилем и палестинским народом, фундаментальная основа мира не может строиться на взглядах в отношении Холокоста, бросающих вызов истории. Заявления президента Аббаса в палестинском национальном конгресса вызывают глубокое беспокойство. Любая попытка оправдать или объяснить любой элемент Холокоста неприемлема", — говорится в заявлении Берта.

"Президент Аббас демонстрировал приверженность ненасилию и урегулированию по принципу двух государств. Но его риторика не служит интересам палестинского народа и очень не способствует делу мира", — отметил министр.