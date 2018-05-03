Маккейн призвал власти США организовать кибератаку против России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Американским властям следует всерьез обдумать вопрос кибератаки против России. Об этом заявил глава комитета сената по вооруженным силам Джон Маккейн в своей новой книге "Неуемная волна", выход которой запланирован на 22 мая.

Как сообщает Defence News, подобные действия со стороны США станут ответом на "вмешательство" России в американские выборы 2016 года.

По словам Маккейна, Вашингтон должен использовать свои возможности в сфере кибертехнологий, чтобы заставить Москву пожалеть о посягательстве на основы американской демократии. Он также призвал США перейти в наступление в информационной войне.

В своей книге сенатор в негативном ключе оценивает политику президента Дональда Трампа в отношении России. По мнению Маккейна, глава Белого дома проявляет наивность и отсутствие серьезности, считая Москву потенциальным союзником.

"[Путин] никогда не был, не является и никогда не будет нашим партнером", — считает Маккейн.

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения абсолютно голословными. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих вмешательство, нет.