Роман Абрамович предстал перед судом в Швейцарии по иску ЕБРР, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович предстал перед судом в швейцарском городе Фрибур в рамках разбирательства по делу о задолженности перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), пишет швейцарская газета Le Temps.

ЕБРР требует взыскать с ответчиков, в числе которых — российский предприниматель Евгений Швидлер и компания "Газпром", 46 миллионов швейцарских франков (около 46,5 миллиона долларов), сообщает издание.

ЕБРР в конце 1990-х годов выдал кредит российскому банку "СБС Агро", а тот, в свою очередь, одолжил средства компании Runicom, помогавшей "Сибнефти" в проведении сделок по продаже нефти.

После банкротства "СБС Агро" ЕБРР пытается взыскать долг с Runicom. Банк в 2005 году обратился в суд, подав иск против Абрамовича, Швидлера и "Сибнефти", которую затем поглотил "Газпром", отмечает Le Temps.