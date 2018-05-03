Кейт Бланшетт заявила о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила в интервью изданию Variety, что наряду со многими другими актрисами подвергалась сексуальным домогательствам со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

"Я думаю, что он охотился, как большинство хищников, в основном на беззащитных. У меня было плохое предчувствие насчет него… Он часто говорил мне: "Мы не друзья", — заявила актриса в интервью, утвердительно ответив на вопрос, подвергалась ли она домогательствам или непристойному поведению со стороны Вайнштейна.

Бланшетт отметила, что не стала бы делать то, о чем ее просил Вайнштейн, но не уточнила содержание просьб продюсера. "Его рассматривают как пример, потому что его поведение, к несчастью, типично для некоторых мужчин. Я бы хотела, чтобы в отношении этих людей начали судебное расследование. Нам нужно создать прецедент", — отметила Бланшетт.

Актриса снялась в нескольких фильмах, продюсером которых выступал Вайнштейн, включая картины "Кэрол" и "Авиатор".

Один из самых громких скандалов в Голливуде последнего времени разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей основанной им компании коллективный иск.