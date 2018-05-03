Трамп опроверг, что адвокат заплатил порноактрисе "президентскими" деньгами

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его адвокат Майкл Коэн не использовал деньги из фондов президентской кампании, чтобы заплатить порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) в рамках контракта о неразглашении.

"Коэн, адвокат, получил специальную сумму на эти выплаты, она была взята не из кампании и не имела никакого отношения к кампании, с помощью которой (суммы — ред.), посредством выплаты, он заключил частный договор между двумя сторонами, известный как соглашение о неразглашении. Деньги из (фонда – ред.) кампании или взносы не сыграли никакой роли в этой транзакции", — написал Трамп в своем Twitter.

Кроме того, по словам президента США, соглашение, заключенное с Дэниелс, сохраняет "свою полную силу и действие".

Ранее бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил в эфире телеканала Fox News, что Дональд Трамп возместил своему адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о ее связи с президентом. До этого Трамп заявлял, что не знал о деньгах, которые его адвокаты выплатили Дэниелс.

Как ранее сообщали СМИ, отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж. В апреле ФБР провело обыск офиса и гостиничного номера адвоката и конфисковало ряд документов.