Трамп опроверг, что адвокат заплатил порноактрисе "президентскими" деньгами

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его адвокат Майкл Коэн не использовал деньги из фондов президентской кампании, чтобы заплатить порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) в рамках контракта о неразглашении.
Кроме того, по словам президента США, соглашение, заключенное с Дэниелс, сохраняет "свою полную силу и действие".
Ранее бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил в эфире телеканала Fox News, что Дональд Трамп возместил своему адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о ее связи с президентом. До этого Трамп заявлял, что не знал о деньгах, которые его адвокаты выплатили Дэниелс.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж. В апреле ФБР провело обыск офиса и гостиничного номера адвоката и конфисковало ряд документов.