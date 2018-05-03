Иран не будет пересматривать ядерное соглашение, заявили в МИД страны

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Иран не будет "пересматривать или вносить поправки" в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заявил министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы не будем ни привлекать внешних игроков к нашей безопасности, ни пересматривать или вносить поправки в соглашение, которое мы уже добросовестно выполнили", — заявил Зариф. Видеозапись опубликована в Twitter министра.

"Переводя это в термины недвижимости, когда вы покупаете дом и перевозите вашу семью в него или сносите его, чтобы построить небоскреб, вы не можете спустя два года вернуться и пересмотреть цену", — сказал глава иранского МИД.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.