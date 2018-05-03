В Ереване обезвредили напавших на филиал банка

ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Полиция обезвредила мужчину, напавшего в четверг на филиал банка HSBC в столице Армении, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, у напавшего были при себе нож, граната и ружье.

"Он ранил двух сотрудников банка, один из которых скончался", — говорится в сообщении полиции.

По данным пресс-службы, мужчина похитил деньги, однако далеко сбежать не смог. "Он оказал сопротивление окружившим им полицейским, ранив одного из них, однако благодаря профессиональным действиям сотрудников правоохранительных органов был быстро обезврежен и доставлен в полицейское отделение", — говорится в сообщении.

Ранее глава управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян сообщил РИА Новости, что неизвестные открыли огонь в банке, один полицейский получил ранение.