Под Харьковом загорелся склад боеприпасов

Пожар на военной базе на Украине. Архивное фото

Пожар на военной базе на Украине. Архивное фото

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. В Харьковской области загорелся склад боеприпасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления Госслужбы Украины по ЧС.

Инцидент произошел в Балаклее. На место прибыли пожарные.

В пресс-службе не смогли рассказать, что именно случилось. В ведомстве переадресовали вопрос в Министерство обороны, "потому что это их компетенция". Собеседник агентства также уточнил, что ликвидацией ЧП занимаются военные.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о плановом подрыве снарядов на этом складе боеприпасов и последующем возгорании.

​Позже источник в Минобороны рассказал телеканалу "112 Украина", что инцидент был спровоцирован наездом пожарного танка на взрывное устройство.

Склад боеприпасов в Балаклее, который считается крупнейшим на Украине, уже горел в марте прошлого года. Пожар продолжался несколько дней. Погибли два человека, еще пятеро пострадали. Как заявлял военный прокурор Украины Анатолий Матиос, причиной случившегося стала диверсия.

За последние три года украинские военные склады также горели в Сватово Луганской области (2015 год, четверо погибших, 16 пострадавших) и Калиновке Винницкой области (2017 год, двое пострадавших).

​