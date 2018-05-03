В Ираке восемь иностранок получили пожизненный срок за сотрудничество с ИГ*

ДОХА, 3 мая — РИА Новости. Центральный уголовный суд Ирака в четверг приговорил восемь иностранок из разных стран к пожизненному заключению за участие в деятельности террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил представитель Высшего судебного совета судья Абдель Саттар Бейракдар на сайте совета.

"Центральный уголовный суд приговорил к пожизненному заключению восемь иностранных террористок из разных стран: трех из Турции, еще трех из Азербайджана, одну из Узбекистана и еще одну из Сирии", — сказал он.

Бейракдар уточнил, что приговор вынесен в соответствии со второй статьей закона по борьбе с терроризмом.

В конце апреля иракский суд приговорил 19 гражданок России и десять женщин из Азербайджана и Таджикистана к пожизненному заключению за сотрудничество с ИГ*.

Ранее в апреле центральный уголовный суд Ирака приговорил семь иностранок, в том числе двух россиянок, к пожизненному заключению. МИД РФ отметил, что в тюрьмах Ирака содержится в настоящее время от 50 до 70 женщин, предположительно, имеющих российское гражданство.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.