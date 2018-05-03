Силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (25)

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Крымское (у линии соприкосновения — ред.) Киев продолжает усиливать группировку сил и средств. Так, нами отмечено усиление передовых позиций на взводном опорном пункте (ВОП) 24 отдельного штурмового батальона 53 отдельной механизированной бригады (украинских силовиков — ред.)", — сказал Марочко, сославшись на данные Народной милиции.

По его словам, на этих позициях зафиксированы три БМП и 30 человек личного состава.