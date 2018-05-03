Президент Италии 7 мая проведет новый раунд консультаций о правительстве

РИМ, 3 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Италии Серджо Маттарелла проведет в понедельник, 7 мая, новый раунд консультаций по вопросу о формировании национального правительства по итогам мартовских парламентских выборов, стало известно в четверг журналистам из источников в президентском Квиринальском дворце.
Все предыдущие консультации, проведенные лично Маттареллой или по его поручению главами Сената и Палаты депутатов национального парламента, окончились безрезультатно.
Очередные парламентские выборы прошли на Апеннинах 4 марта, но они не выявили явного победителя. По итогам голосования первой партией страны стало антисистемное "Движение 5 звезд" (Д5З), заручившееся поддержкой почти трети избирателей. Однако лучший результат на выборах показала коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая набрала 37% голосов. Правившая в последние годы в Италии Демократическая партия (ДП) потерпела серьезное поражение, получив лишь 19% голосов, и ее руководство поспешило объявить о переходе демократов в оппозицию. В итоге ни одной из политических сил не удалось получить в парламенте большинство, достаточное для создания нового правительства.
Согласно статье 92 конституции Италии председателя Совета министров назначает президент республики. Поэтому в первой половине апреля Маттарелла провел два раунда консультаций относительно будущего правительства с лидерами всех партий, представленных в парламенте. Однако эти переговоры не принесли никакого результата.
Тогда 18 апреля глава государства дал мандат на ведение переговоров о формировании правительства "институциональной" фигуре — новоизбранному председателю Сената республики Марии Элизабетте Казеллати. Ей было поручено прозондировать возможность создания кабинета на базе альянса партий правоцентристской коалиции и Д5З. Однако усилия Казеллати тоже не увенчались успехом. В этой ситуации президент решил сделать ставку на главу Палаты депутатов Роберто Фико и 23 апреля поручил ему проверить наличие возможности создания парламентского большинства с участием Д5З и Демпартии.
Однако и эта попытка закончилась провалом. Начатые было по инициативе Фико контакты между руководством Д5З и ДП натолкнулись на полное неприятие возможного союза со стороны экс-премьера Маттео Ренци, который после поражения на мартовских выборах подал в отставку с поста лидера демократов. В минувшее воскресенье политик, по-прежнему контролирующий большинство в руководстве Демпартии, дал в одной из популярных телепрограмм пространное интервью, в котором категорически исключил возможность правящего альянса между демократами и "пятизвездочниками". Тем самым Ренци фактически предвосхитил решение по вопросу о возможности союза с Д5З, которое должно было приниматься на заседании руководства ДП в четверг вечером.