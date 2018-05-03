Пашинян заявил, что правящая партия Армении поддержит "кандидата от народа"

ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян после встречи с главой фракции Республиканской партии Армении заявил, что ее депутаты поддержат "кандидата от народа" на пост премьера.

Пашинян сообщил, что в четверг провел встречу с руководителем парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении, который, по его словам, подтвердил, что фракция поддержит кандидата от народа на выборах премьера 8 мая. В интервью газете "Коммерсантъ" Пашинян заявил, что политическую ситуацию в стране можно переломить "нежно". Он также отметил, что смена власти в стране может длиться "сколько нужно".

"Сегодня я встречался с Ваграмом Багдасаряном. Он подтвердил, что фракция РПА поддержит во время выборов премьер-министра кандидата от народа. Такое заявление и ранее было публично сделано, и при личной встречи он подтвердил эту позицию", — сказал Пашиянян в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

Он добавил, что необходимые подписи трети депутатов для его выдвижения в премьеры уже собраны. "Аппарат парламента занимается необходимым оформлением, думаю, что мое выдвижение уже свершившийся факт", — сказал Пашинян.

Накануне глава фракции РПА сообщил журналистам, что Армения 8 мая во время второго тура голосования будет иметь премьер-министра, Республиканская партия не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.