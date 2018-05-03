Украинские пограничники пожаловались на досмотр судов в Керченском проливе‍

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Госпогранслужба Украины утверждает, что представители России в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра суда, следующие на Украину.

"Пограничники донецкого пограничного отряда зафиксировали уже несколько случаев остановки Россией невоенных судов для их осмотра", — говорится в заявлении погранслужбы.

По данным ведомства, 30 апреля пограничный сторожевой корабль России остановил в Керченском проливе теплоход, который следовал по маршруту Греция-Украина, судно осмотрели. В погранслужбе Украины отметили, что в этот же день российские пограничники остановили для проверки теплоход, следовавший по маршруту Израиль-Украина, а на следующий день судно, которое направлялось на Украину из Италии.

Ранее в Госдуме предложили рассмотреть все возможные меры, чтобы освободить экипаж российского судна "Норд", арестованный на Украине. В числе прочего депутат Андрей Козенко предложил "рассмотреть возможность полного блокирования украинских судов в Азовском море через Керченский пролив".

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России.